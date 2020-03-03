Шведский фигурист пожаловался на однообразие программ юных россиянок

Шведский фигурист Александр Майоров оценил катание юных россиянок Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, занявших три первых места на последнем чемпионате Европы в Австрии. Слова спортсмена приводятся в подкасте «Ледокол» на YouTube.

Майоров пожаловался на однообразие программ подопечных Этери Тутберидзе, отметив, что смотрел их выступления, но не запомнил ничего. «Вся музыка одинаковая, ну и стиль почти тот же самый. Не очень оригинально», — отметил швед. При этом он признал, что прыжки, которые исполняют Косторная, Щербакова и Трусова, соответствуют мировому уровню.

Чемпионкой Европы в январе стала Косторная, Щербакова заняла второе место, а Трусова стала третьей. В таком же порядке они располагались и после короткой программы.

Все три фигуристки при этом упали по ходу своих выступлений. На это указала заслуженный тренер России Елена Чайковская, отметив, что спортсменки, по видимому, пока не научились рассчитывать своих сил. «Хочется, чтобы чемпионка выигрывала чисто, без сбоев», — подчеркнула Чайковская.

Майоров родился в Санкт-Петербурге, однако в детстве уехал с родителями в Швецию. 28-летний фигурист является пятикратным чемпионом страны.

Источник: Лента.Ру