Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который тайно вывез из страны своих дочерей, чтобы вернуть их на родину. Об этом в субботу, 22 июня, сообщил его адвокат Бартош Левандовский, пишет «РИА Новости».

Защитник выразил надежду, что польские органы власти встанут на сторону семьи. Вместе с тем, получив такой ордер, польская сторона обязана задержать Лисова.

2 апреля сообщалось о задержании польскими пограничниками Лисова, который выехал из Швеции с тремя дочками, для того чтобы защититься от местных властей. Позже он попросил убежище в Польше. Районный суд польской столицы постановил оставить детей с отцом, обязав семью находиться в Варшаве до завершения рассмотрения их запроса на получение статуса беженцев.

В 2017 году органы ювенальной юстиции Швеции забрали у Лисова детей, после того как их мать попала в больницу с тяжелым психическим заболеванием. Девочек разместили в мусульманской приемной семье ливанского происхождения. Это объяснялось тем, что отец якобы не мог справиться с уходом за ними.

Лисов, который не был лишен родительских прав, забрал дочерей из приемной семьи. Шведские власти объявили их в розыск.

Источник: Газета Известия