Швыдкой похвалил создателей «Чернобыля» за профессионализм и благородные мотивы

Исторический британо-американский телесериал «Чернобыль» действительно интересен, трогателен и очень профессионален, заявил в интервью агентству ТАСС спецпредставитель российского президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Конечно, кому-то все равно захочется сказать, что эта картина антироссийская или антиукраинская. Но думаю, что это не так», — сказал Швыдкой в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он пояснил, что создатели многосерийного фильма руководствовались благородными целями — показать катастрофу в Чернобыле, которая, по его словам, касается всего мира подобно другим трагедиям, как, например, «Фукусима» или 11 сентября.

Швыдкой отметил, что некоторые расхождения с историческими событиями — неизбежное свойство художественных произведений.

Мини-сериал от HBO рассказывает об аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, об эвакуации населения из зоны поражения, а также ликвидации последствий катастрофы. По сюжету герои пытаются узнать причины аварии. Выясняется, что к взрыву привели беспечность персонала станции и серьезный недочет в самом строении реактора. Картина состоит из пяти эпизодов.

30 мая сообщалось, что сериал «Чернобыль» был признан самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB).

Источник: Газета Известия