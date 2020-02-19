Шестилетнюю девочку спасли от вцепившегося в нее неопознанного зверя

19 февраля 2020     20
Шестилетнюю девочку спасли от вцепившегося в нее неопознанного зверя

В природном заповеднике Ранчо Сан Антонио, американский штат Калифорния, местный житель спас шестилетнюю девочку от вцепившегося в нее неопознанного зверя. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 16 февраля. Группа людей, в том числе пострадавшая, ее родители и другие взрослые, гуляли по заповеднику, когда на ребенка напал хищник. По предварительной версии, это была пума. Один из экскурсантов тут же подбежал и ударил зверя по ребрам. Остальные очевидцы громко закричали и тем самым прогнали агрессивное животное.

Сотрудник парка оказал девочке первую помощь. Отмечается, что ребенок получил незначительные раны, не представляющие угрозы жизни.

Заповедник временно закрыли для посещения. Сотрудники калифорнийского департамента рыбных ресурсов и дикой природы ведут поиски опасного хищника. Представители парка напомнили, что при встрече с пумой следует сохранять спокойствие, громко закричать и медленно отступать назад. Они подчеркнули, что ни в коем случае нельзя поворачиваться к зверю спиной и пытаться убежать.

В январе сообщалось, что в американском городе Лейк-Форест, штат Калифорния, отец рюкзаком отбил трехлетнего сына у пумы. Хищник выпрыгнула из деревьев и набросилась на мальчика, когда он гулял с пятью родственниками в парке Уайтинг Ранч Уайлдернесс.

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Источник: Лента.Ру

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Шестилетнюю девочку спасли от вцепившегося в нее неопознанного зверя
Шестилетнюю девочку спасли от вцепившегося в нее неопознанного зверя

В природном заповеднике Ранчо Сан Антонио, американский штат Калифорния, местный житель спас шестилетнюю девочку от вцепившегося в нее неопознанного зверя. …



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