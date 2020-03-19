Шесть ледовых переправ закрыли в Приангарье

В Иркутской области запретили эксплуатацию шести ледовых переправ. Из-за высоких температур в дневные часы на поверхности льда образовалась талая вода.

Как сообщили ИА IrkutskMedia в региональном главке МЧС, в Братском районе закрыли технологическую переправу «Балаганск – Карьер», в Шелеховском районе – переправу «Шаманку» на реке Иркут. Прекращена работа двух переправ, «Октябрьск-2» и «Аршан», на реке Ие в Тулунском районе, переправы «Усть-Кут – СОТ «Ветеран» – Турука» в Усть-Кутском районе на реке Лене и переправы «Старый Акульшет – Коновалово» на реке Бирюсе в Тайшетском районе.

Пока в Иркутской области открытыми остаются 49 ледовых дорог.

Источник: Газета Известия