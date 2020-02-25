Шесть матчей 26-го тура Серии А пройдут в Италии без зрителей из-за коронавируса

25 февраля 2020     34
Шесть матчей 26-го тура Серии А пройдут в Италии без зрителей из-за коронавируса

В Италии шесть футбольных матчей 26-го тура Серии А пройдут без зрителей из-за вспышки коронавируса. Об этом 25 февраля пишет издание Football Italia со ссылкой на министра спорта страны Винченцо Спадафору.

По словам чиновника, в регионах, в которых активно распространяется коронавирус, введен запрет на проведение массовых мероприятий, включая спортивные, пишет RT.

При пустых трибунах состоятся матчи «Ювентус»­ — «Интер», «Удинезе» — «Фиорентина», «Милан» — «Дженоа», «Парма» — СПАЛ, «Сассуоло» — «Брешиа» и «Сампдория» — «Верона».

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Интер» и «Лудогорец» тоже пройдет без зрителей. Игра состоится 1 марта. Начало — 22:45 мск, пишет «Газета.ру».

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным на 25 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681. Число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 283 человек.

Ранее 25 февраля посольство России в Италии посоветовало россиянам отказаться от посещения северных регионов страны из-за распространения коронавирусной инфекции.

Источник: Газета Известия

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