Шесть человек получили ранения при стрельбе в городе Индианаполис (штат Индиана, США). Как сообщил телеканал NBC в воскресенье, 22 сентября, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в нескольких кварталах от городской зоны развлечений накануне около 23:15 по местному времени.
Патрулировавшие территорию полицейские услышали стрельбу. На месте происшествия они нашли раненых, в том числе подростков старшего возраста. Отмечается, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Состояние двух тяжело раненых оценивается как стабильное.
В настоящий момент личность стрелка, его мотивы и причины стрельбы неизвестны. Полицейские Индианаполиса опрашивают свидетелей происшествия.
Ранее 21 сентября неизвестные расстреляли посетителей бара в американском штате Южная Каролина. Два человека погибли. Четверо пострадавших получили медицинскую помощь на месте происшествия. Еще четверо были доставлены в медицинские учреждения.
Источник: Газета Известия
|
Чемпионку UFC задел материал российского издания о трансгендерах
Бразильская боец смешанного стиля (MMA) Аманда Нуньес раскритиковала RT за публикацию материала о трансгендерах в женских видах спорта. Атлет написала …
|
В Феодосии пройдет турнир по историческому фехтованию
Больше 50 представителей военно-исторических клубов из Феодосии, Симферополя, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Тулы, Рязани, Краснодара, Ростова, Курска, владеющие …
|
Шойгу оценил вероятность войны между Россией и Украиной из-за Крыма
Сегодня газета «Московский комсомолец» опубликовала большое интервью министра обороны России, генерала армии Сергея Шойгу политическому обозревателю Владимиру Ростовскому. «Это первое …
|
Шесть человек пострадали при стрельбе в Индианаполисе
Шесть человек получили ранения при стрельбе в городе Индианаполис (штат Индиана, США). Как сообщил телеканал NBC в воскресенье, 22 сентября, …
|
В Севастополе обсуждали, как помочь детям с нарушением развития
В Севастополе прошёл межрегиональный форум некоммерческих организаций, которые помогают детям с нарушениями в развитии. Он направлен для создания в городе …