Шесть человек пострадали при стрельбе в Индианаполисе

Шесть человек получили ранения при стрельбе в городе Индианаполис (штат Индиана, США). Как сообщил телеканал NBC в воскресенье, 22 сентября, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в нескольких кварталах от городской зоны развлечений накануне около 23:15 по местному времени.

Патрулировавшие территорию полицейские услышали стрельбу. На месте происшествия они нашли раненых, в том числе подростков старшего возраста. Отмечается, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Состояние двух тяжело раненых оценивается как стабильное.

В настоящий момент личность стрелка, его мотивы и причины стрельбы неизвестны. Полицейские Индианаполиса опрашивают свидетелей происшествия.

Ранее 21 сентября неизвестные расстреляли посетителей бара в американском штате Южная Каролина. Два человека погибли. Четверо пострадавших получили медицинскую помощь на месте происшествия. Еще четверо были доставлены в медицинские учреждения.

Источник: Газета Известия