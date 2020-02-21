Шипулин выдвинул свою версию о причине дисквалификации Устюгова

21 февраля 2020     17
Шипулин выдвинул свою версию о причине дисквалификации Устюгова

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин выдвинул свою версию о причине аннулирования результатов эстафеты на Олимпийских играх в Сочи. Его слова приводит КП.

Шипулин посчитал, что у Евгения Устюгова не могли найти допинг, а лишь фабрикуют против него обвинения. «Создается прецедент, когда любого спортсмена на основании показаний одного человека, который уехал за границу [информатора WADA Григория Родченкова], могут обвинить в употреблении допинга», — заявил он.

Экс-биатлонист выразил уверенность в том, что допинг-пробы Устюгова были чистыми. Он подчеркнул, что с юридической точки зрения, обвинения в его адрес основаны только на показаниях Родченкова.

15 февраля стало известно, что Устюгов был признан виновным в использовании запрещенных препаратов. Результаты россиянина в сезоне-2013/2014 были аннулированы, что повлекло за собой и лишение золотой медали партнеров Устюгова по команде. Если решение не удастся опротестовать, Шипулин, Алексей Волков и Дмитрий Малышко также утратят статус олимпийских чемпионов. Кроме того, российская сборная лишится первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады.

Источник: Лента.Ру

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