Ширвиндт развелся с супругой

7 сентября 2019     16
Ширвиндт развелся с супругой

Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт развелся с супругой Татьяной Морозовой после 30 лет брака. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

По данным издания, дело слушалось в одном из судов Пресненского района Москвы без участия сторон конфликта. Претензий к разделу имущества у бывших супругов не было.

Разводом супругов занимался мировой судья. Отмечается, что такой вариант возможен только в случае, если у пары есть несовершеннолетние дети, или кто-то из них не согласился разводиться.

О том, что Ширвиндт будет разводиться с женой, стало известно 25 июля. Сам ведущий тогда заявил, что не планирует делить с супругой имущество и что они находятся в хороших отношениях.

Михаил Ширвиндт был ведущим телепрограмм «Дог-шоу “Я и моя собака”» и «Хочу знать». В настоящее время регулярно выкладывает ролики о путешествиях и кулинарии на собственном YouTube-канале «Съедобное Несъедобное».

Морозова — вторая жена телеведущего, окончила Школу-студию МХАТ, до 1989 года была актрисой театра «Сатирикон», а после работала в телекомпании «Живые новости».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Ширвиндт развелся с супругой
Ширвиндт развелся с супругой

Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт развелся с супругой Татьяной Морозовой после 30 лет брака. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». …


Президент Афганистана отложил поездку в США
Президент Афганистана отложил поездку в США

03:17 Президент Афганистана Ашфар Гани Ахмадзай отложил запланированную ранее поездку в США по неуточнённым причинам. Как сообщает Associated Press, афганский …


Подводная обсерватория бесследно исчезла со дна моря
Подводная обсерватория бесследно исчезла со дна моря

Станция, используемая для сбора научных данных, исчезла со дна Балтийского моря. Об этом сообщается на сайте немецкого Центра океанических исследований …


США отказались смягчать санкции в отношении Ирана
США отказались смягчать санкции в отношении Ирана

Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не смягчат санкции против Ирана, пока Тегеран «не перестанет …


Кручёный удар Медведева признан лучшим моментом полуфинала US Open
Кручёный удар Медведева признан лучшим моментом полуфинала US Open

02:53 Форхенд российского теннисиста Даниила Медведева признан организаторами US Open лучшим моментом полуфинала против болгарина Григора Димитрова. Twitter © US …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты