Ширвиндт развелся с супругой

Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт развелся с супругой Татьяной Морозовой после 30 лет брака. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

По данным издания, дело слушалось в одном из судов Пресненского района Москвы без участия сторон конфликта. Претензий к разделу имущества у бывших супругов не было.

Разводом супругов занимался мировой судья. Отмечается, что такой вариант возможен только в случае, если у пары есть несовершеннолетние дети, или кто-то из них не согласился разводиться.

О том, что Ширвиндт будет разводиться с женой, стало известно 25 июля. Сам ведущий тогда заявил, что не планирует делить с супругой имущество и что они находятся в хороших отношениях.

Михаил Ширвиндт был ведущим телепрограмм «Дог-шоу “Я и моя собака”» и «Хочу знать». В настоящее время регулярно выкладывает ролики о путешествиях и кулинарии на собственном YouTube-канале «Съедобное Несъедобное».

Морозова — вторая жена телеведущего, окончила Школу-студию МХАТ, до 1989 года была актрисой театра «Сатирикон», а после работала в телекомпании «Живые новости».

Источник: Лента.Ру