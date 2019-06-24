Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после «чудесного исцеления» на телевидении

24 июня 2019     19
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после «чудесного исцеления» на телевидении

Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил музыкального продюсера Бари Алибасова в плагиате. Он напомнил в Facebook, что первым продемонстрировал чудо исцеления на телепередаче, когда пришел на съемки изображать слепого.

«Вы, наверное, помните эту мрачную шутку, когда в ответ на домыслы доставших меня писак, объявивших urbi et orbi («к городу и миру». — Ред.), что я нахожусь при последнем издыхании, я появился с палочкой, в черных очках в эфире главного нашего канала, а затем, вслед появившимся на всех экранах студии прощальным заголовкам из желтых газет, отбросил и палочку, и очки и объявил, что ждать моего ухода рановато», — написал Шифрин.

Юморист считает, что Алибасов повторил его трюк, но на другом телеканале. Продюсер въехал в студию передачи «Привет, Андрей» на инвалидной коляске, после чего встал и поцеловал Малахова, представ живым и невредимым «перед изумленными зрителями», сообщает телеканал «360».

Шифрин в связи с этим выразил сожаление, что ему не пришло в голову запатентовать «чудо святого Йоргена».

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня из-за отравления средством для очистки труб «Крот». Из-за яркой упаковки он принял химикат за сок и выпил его. Врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Два дня спустя Алибасова погрузили в медикаментозный сон. 11 июня он пришел в себя, но не мог говорить и не помнил своего имени. По словам сына Алибасова, был риск летального исхода. К настоящему моменту продюсера уже выписали и он проходит реабилитацию.

Источник: Газета Известия

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