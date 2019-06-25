Школа Аллы Покровской

Алла Покровская — прекрасная актриса. Это тот случай, когда на детях природа не отдыхает. Дочь режиссера Центрального детского театра Анны Некрасовой и великого оперного режиссера Бориса Покровского, она была от природы наделена замечательным дарованием драматической актрисы. Придя в 1959 году в «Современник», сразу заняла в театре ведущее место.

Играла она прекрасно, партнершами у нее были Татьяна Лаврова, Нина Дорошина, Людмила Иванова и другие… И Аллочка среди них блистала! Надо сказать, что когда я пришел в театр со студенческой скамьи, то чувствовал себя неловко, боялся не оправдать доверия. И именно Алла, будучи ведущей актрисой и женой главного режиссера Олега Ефремова, очень старалась меня ободрить улыбкой, добрым словом, дружелюбием. Всячески давала понять, чтобы я не унывал, а двигался в профессии дальше.

Я, кстати, вместе с ней сыграл одну из первых своих ролей в спектакле «С вечера до полудня» по пьесе Виктора Розова в постановке Олега Ефремова. В этой команде замечательных артистов — Олег Табаков, Олег Ефремов, Игорь Кваша, Анастасия Вознесенская — Аллочка всегда меня поддерживала. Много ролей она сыграла в спектаклях, поставленных Галиной Волчек. Режиссер держала ее в обойме своих самых сильных и любимых исполнителей. Но настало время, когда Покровская все-таки решила перейти в Художественный театр — когда-то туда ушел Олег Ефремов.

Там она прекрасно сыграла в горьковских «Мещанах» Кирилла Серебренникова. А в «Господах Головлевых» в его же постановке, как мне кажется, создала шедевр. Слава Богу, он записан телевидением. Она сыграла в дуэте с Евгением Мироновым — и это действительно великая работа, которую невозможно забыть! Мне кажется, этой ролью — да и многими другими тоже — она вписала себя в историю русского театра.

Слава Богу, что ей удалось преподавать. Кажется, ей это посоветовал Олег Ефремов. Сказал: «Не хочешь актерских простоев, иди преподавать». Она пошла в школу-студию МХАТ, несколько десятилетий вела педагогическую деятельность и показала себя выдающимся мастером. Софья Пилявская, ее учитель, сказала мне однажды: «Самый сильный педагог в школе-студии МХАТ — это Алла Покровская».

Хорошо, что у нее много учеников. Хорошо, что ее сын Михаил Ефремов продолжает замечательную династию — он прекрасный драматический актер. И Никита Ефремов, внук Аллы, хороший артист. А главное, что все ученики Аллочки продолжают ее школу, а это школа Станиславского, Немировича-Данченко, коренная русская, глубинная. В этом она была замечательным мастером, учила собственным примером, умела подобрать ключики к каждому ученику. Возилась со студентами, как мать с детьми.

С Аллой всегда можно было посоветоваться. Она была готова прийти на помощь. Мы часто перезванивались, в том числе в последнее время. Недавно я сказал ей: «Аллочка, выздоравливайте поскорее, и мы пойдем с вами на спектакль нашего коллеги по МХТ имени Чехова Александра Молочникова. Посмотрим, что он поставил в театре вашего отца» (Камерный музыкальный театр им. Бориса Покровского, — «Известия»). К сожалению, не удалось Аллочке дожить до этого.

Она прожила счастливую семейную и творческую жизнь. Никогда ни на что и ни на кого не жаловалась. И я убежден, что она продолжится в своих учениках, а затем в учениках своих учеников. Среди молодежи на ум приходит Сергей Лазарев, окончивший Школу-студию МХАТ. Среди старшего поколения — режиссеры и педагоги Роман Козак и Дмитрий Брусникин. Их тоже уже нет с нами, но их воспитанники сегодня составляют тело и душу русского современного театра.

Автор — актер, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ

Источник: Газета Известия