Школа в США запретила книги о Гарри Поттере из-за «настоящих проклятий»

3 сентября 2019     10
Школа в США запретила книги о Гарри Поттере из-за «настоящих проклятий»

В католической школе Святого Эдварда в США решили ограничить доступ учеников начальных классов к книгам о волшебнике «Гарри Поттере» из-за выявления в них «настоящий проклятий и заклинаний», пишет газета The Tennessean.

Так, по словам преподобного Дэна Рихила, книги о Поттере нужно убрать из школьной библиотеки, так как, проконсультировавшись с экзорцистами США и Италии, он пришел к выводу о наличии в рассказах заклинаний, с помощью которых можно действительно вызвать злых духов.

«В этих книгах магию преподносят и как добро, и как зло, это неправда — это хитрый обман. Проклятия и заклинания в этих книгах настоящие, произнесенные человеком, они могут призвать злых духов», — заявил пастор.

31 марта по инициативе фонда «Смс с неба» перед одним из костелов польского Гданьска священники сожгли книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг, фигурки слонов и маленькую статую Будды.

Источник: Газета Известия

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