Школу №30 решили снести в Тюмени из-за угрозы обрушения

В школе №30 на Московском тракте в Тюмени начали делать капремонт. Однако в ходе работ выяснилось, что существует угроза обрушения. Принято решение снести ненадежную постройку, рассказал руководитель департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов.

На месте старой школы возведут новую – на 1500 детей, которые будут учиться в одну смену. Пока идет демонтаж, в январе начнется поиск подрядчика на проектирование, сообщает megatyumen.ru со ссылкой на «Вслух.ру».

Ранее в декабре стало известно, что в тюменском микрорайоне Мыс планируют построить новую школу, рассчитанную на 1,2 тыс. учеников. Образовательное учреждение возведут по типу проекта школы в районе улиц Янтарная и Бориса Житкова. Здание будет состоять из трех блоков.

Источник: Газета Известия