Школьник из Владивостока погиб при попытке сделать селфи на крыше поезда

23 декабря 2019     5
Школьник из Владивостока погиб при попытке сделать селфи на крыше поезда

Во Владивостоке 13-летний подросток погиб от удара током, забравшись на грузовой вагон для того, чтобы сделать селфи. Инцидент произошел 22 декабря на станции Гайдамак, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Дальневосточную железную дорогу (ДВЖД).

Отмечается, что школьник проигнорировал знаки «Осторожно, электрическое напряжение», которые были установлены на опорах контактной сети. Он оказался в непосредственной близости от контактной сети с рабочим напряжением 27,5 кВ и получил смертельную травму.

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ ситуацию пока не комментируют.

По данным службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги, с начала года это уже третий подобный случай. В 2018 году подобных случаев было шесть.

Руководство ДВЖД призывает соблюдать правила безопасности на объектах железной дороги и просит родителей и педагогов объяснять их детям.

В сентябре 36-летняя жительница Омска прострелила себе голову, пытаясь сделать селфи с травматическим пистолетом. Вместо того чтобы нажать на экран телефона и запечатлеть кадр, женщина нажала на спусковой крючок.

Источник: Газета Известия

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