Школьница из ревности зарезала трехлетнего брата и написала послание его кровью

15 марта 2020     4
Школьница из ревности зарезала трехлетнего брата и написала послание его кровью

В Детмольде (Германия) 15-летняя школьница из ревности зарезала трехлетнего брата и оставила матери послание на стене его кровью. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, мать девочки попросила ее присмотреть за братом, пока ее не было дома. Пока ребенок спал, сводная сестра нанесла ему 28 ударов ножом, после чего попыталась скрыться. Ее нашли в 10 километрах от дома. По словам полицейских, она не сопротивлялась задержанию и выглядела спокойной. Девочка признала свою вину.

В полиции подтвердили, что девочка оставила надпись кровью на стене, но отказались говорить, что там было написано.

По словам бывшего партнера матери погибшего мальчика, девочка чувствовала себя обделенной после их разрыва и ревновала к ребенку. 15-летней школьнице грозит до 10 лет тюрьмы, уточняет издание.

Ранее в британском городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, вынесен приговор брату и сестре, которые убили своих сыновей. 35-летняя Сара Баррасс (Sarah Barrass) около 20 лет тайно сожительствовала со своим единоутробным братом Брэндоном Мачиным (Brandon Machin), пишет The Sun. За это время у них родились шестеро детей, самому старшему из которых было 14 лет. Баррасс боялась, что в случае разоблачения детей отберут, и решила убить их сама, а затем покончить с собой. Брат обещал ей помочь.

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Источник: Лента.Ру

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