Школьница обвинила сотрудника ФСБ в домогательствах и угрозе убийством

4 сентября 2019     15
Школьница обвинила сотрудника ФСБ в домогательствах и угрозе убийством

В Челябинской области сотрудника ФСБ арестовали за домогательства к 11-летней школьнице. Об этом сообщает Znak.com.

По данным источника издания, 33-летний сотрудник погранслужбы ФСБ России переписывался в соцсетях со школьницей, отправлял ей интимные фотографии и предлагал заниматься сексом, а когда так отказалась, стал угрожать изнасиловать ее и убить. При этом мужчина даже приезжал в район города Копейска, где жила девочка, и настойчиво предлагал с ней встретиться.

Пограничника вычислили после того, как ребенок рассказал о случившемся матери — в том числе, о том, что видела, как он следил за ней и подругами во дворе, и женщина обратилась в правоохранительные органы. После этого переписку с сотрудником ФСБ вели уже силовики и задержали в момент, когда он приехал на встречу со школьницей.

Как выяснилось, мужчина, зарегистрировавшийся в социальных сетях под чужим именем, переписывался не только с потерпевшей, но и с ее подругой, и еще тремя девочками в возрасте 11-12 лет. В отношении него возбудили уголовное дело о совершении иных действий сексуального характера, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как отмечается, мужчина служит на Дальнем Востоке, преступление совершил, когда находился в отпуске в Челябинской области. Расследованием его дела займется военный следственный отдел Следственного комитета.

28 августа в Анапе задержали двух полицейских, подозреваемых в надругательстве над 17-летней волейболисткой. По версии следствия, сотрудники принудили девушку к сексу на пляже в Витязево.

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Источник: Лента.Ру

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