Школьница родила посреди экзамена

Жительница Гвинеи вернулась на экзамен спустя полчаса после родов. Об этом сообщает южноафриканская газета The Sunday Times.
18-летняя школьница Фатумата Курума Конде (Fatoumata Kourouma Conde) из города Маму пришла на один из вступительных экзаменов и почувствовала, что у нее начались схватки. Ее немедленно доставили в больницу, где уже через 10 минут на свет появился мальчик. На удивление членов семьи ученица быстро пришла в себя и вернулась в аудиторию.
Курума Конде утаила от мужа и родственников, что близится день родов: она боялась, что ее заставят остаться дома. «Я просто не могла представить, что пропущу хотя бы один экзамен для поступления в бакалавриат. Я целый год к этому готовилась», —подчеркнула новоиспеченная мать.
Руководитель экзаменационного центра Мохамед Диаките (Mohamed Diakite) подтвердил достоверность этой истории, освещенной в местных СМИ.
В июне сообщалось, что в городе Уэртинг, Англия, студентка Хиара Дарбишир отправилась рожать сразу после того, как сдала экзамен. Она уже не в первый раз сдавала экзамены перед родами. В 16 лет Дарбишир писала тест по географии и испытывала сильные боли, а через несколько дней после экзамена родила сына.
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