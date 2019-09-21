Школьницу заставили переодеться шесть раз из-за «слишком короткой юбки»

21 сентября 2019     15
Школьницу заставили переодеться шесть раз из-за «слишком короткой юбки»

14-летнюю Либби Тейлор-Форд из Уэльса, Великобритания, шесть раз отправляли из школы домой, потому что ее юбка считалась слишком короткой. Об этом сообщает Mirror.

Девочка носила юбку, длина которой была на три дюйма (около семи сантиметров) выше колена. Один из учителей-мужчин сказал ей: «Я не хочу подниматься по лестнице и видеть, что ты ела на завтрак». Ее заставляли переодеваться шесть раз.

Мать девочки была очень рассержена подобными требованиями со стороны учебного заведения. «Моя дочь слишком худая, поэтому юбки нужной длины с нее сваливаются», — пояснила женщина. Она купила три разных школьных юбки, но ни одна из них не понравилась руководству школы.

Женщина приобрела дочери брюки, но ту вновь отправили домой. Учителя решили, что штаны тоже не подходят по длине, поскольку не полностью закрывают ее лодыжку. Мать Либби заявила, что педагоги должны сосредоточиться на качественном образовании учеников, а не разглядывать их одежду.

Руководство школы отметило, что родители девочки не подавали официальных жалоб по этому поводу.

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Источник: Лента.Ру

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