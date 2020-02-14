Школьный автобус сгорел на трассе в Тюменской области

14 февраля 2020     13
Школьный автобус сгорел на трассе в Тюменской области

Следователи в Тюменской области начали проверку по факту пожара в школьном автобусе. В пятницу, 14 февраля, на дороге загорелась машина, перевозившая детей в учебное учреждение Ярковского района. Никто не пострадал.

Автобус полностью сгорел, на трассу прибыли спасатели. Сейчас сотрудники СК по региону осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Как информирует портал «Наш город», запланирована пожарно-техническая экспертиза.

В конце января в Тверской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

Источник: Газета Известия

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