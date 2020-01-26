Шнуров назвал россиян самыми творческими людьми

Сергей Шнуров назвал русских людей одними из самых креативных в мире. Особенно способность к творческому мышлению выражается в решении бытовых проблем — в этом страна «занимает одну из лидирующих позиций», заявил музыкант во время своего выступления Студенческом фестивале предпринимательства в Москве, передает РИА Новости.

«Мы творчески решаем любые задачи — от открытия бутылки до выплаты налогов», — отметил Сергей Шнуров.

Ранее лидер группы «Ленинград» прокомментировал матерным стихотворением сообщение о том, что кремлевские чиновники хотят видеть его в качестве лидера оппозиции на выборах в Государственную думу 2021 года.

Шнуров разместил в своем Instagram скрин статьи с сайта The Bell, в котором он вместе с видеоблогером Юрием Дудем называются желанными кандидатами на то, чтобы возглавить новые партийные проекты Кремля.

Источник: Лента.Ру