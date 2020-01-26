Шнуров назвал россиян самыми творческими людьми

26 января 2020     19
Шнуров назвал россиян самыми творческими людьми

Сергей Шнуров назвал русских людей одними из самых креативных в мире. Особенно способность к творческому мышлению выражается в решении бытовых проблем — в этом страна «занимает одну из лидирующих позиций», заявил музыкант во время своего выступления Студенческом фестивале предпринимательства в Москве, передает РИА Новости.

«Мы творчески решаем любые задачи — от открытия бутылки до выплаты налогов», — отметил Сергей Шнуров.

Ранее лидер группы «Ленинград» прокомментировал матерным стихотворением сообщение о том, что кремлевские чиновники хотят видеть его в качестве лидера оппозиции на выборах в Государственную думу 2021 года.

Шнуров разместил в своем Instagram скрин статьи с сайта The Bell, в котором он вместе с видеоблогером Юрием Дудем называются желанными кандидатами на то, чтобы возглавить новые партийные проекты Кремля.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Точка невозврата пройдена: вирус в Китае распространяется быстрее, чем что–либо и когда–либо (ФОТО, ВИДЕО)
Точка невозврата пройдена: вирус в Китае распространяется быстрее, чем что–либо и когда–либо (ФОТО, ВИДЕО)

Власти КНР говорят, что вирус является инфекционным даже во время инкубационного периода, чего не было в случае вспышки атипичной пневмонии …


Глава ВОЗ направился в Китай
Глава ВОЗ направился в Китай

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус направился в Китай в связи со вспышкой коронавируса. Об этом он …


Шнуров назвал россиян самыми творческими людьми
Шнуров назвал россиян самыми творческими людьми

Сергей Шнуров назвал русских людей одними из самых креативных в мире. Особенно способность к творческому мышлению выражается в решении бытовых …


Cевастопольская Ассоциация медсестер отметила юбилей
Cевастопольская Ассоциация медсестер отметила юбилей

Исполнилось 10 лет со дня основания Ассоциации. На торжественном собрании лучшим медсестрам города вручили грамоты и благодарности. Сейчас общественная организация …


Быстрицкий назвал Всеволода Чаплина ярким и противоречивым человеком
Быстрицкий назвал Всеволода Чаплина ярким и противоречивым человеком

20:08 Анастасия Румянцева Декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель Совета Фонда развития и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты