Шойгу обсудил с главой разведки Турции ситуацию на Ближнем Востоке

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с директором национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом возможные меры по снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС в понедельник, 6 января.

«В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением «Кудс» генерала Касема Сулеймани», — рассказали в минобороны.

Ранее 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены покидать Ирак, пока Багдад не заплатит США за авиабазу американских военных. Также он пообещал ввести санкции в ответ на любые враждебные действия Ирака.

5 января, иранские власти заявили, что готовят ответный удар после убийства командующего специальным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани силами вооруженных сил США.

Сулеймани погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада войсками США в ночь на 3 января. Приказ о его уничтожении отдал президент США Дональд Трамп, назвавший Сулеймани «террористом номер один в мире».

Президент Ирана Хасан Роухани, верховный лидер страны Али Хаменеи и премьер-министр государства Али Рабии пообещали ответить на действия Вашингтона. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи приравнял убийство генерала к развязыванию войны.

Источник: Газета Известия