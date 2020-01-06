Шойгу провел переговоры с Ираном и Турцией после убийства Сулеймани

6 января 2020     14
Шойгу провел переговоры с Ираном и Турцией после убийства Сулеймани

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с начальником генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери и директором национальной разведки Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, пишет ТАСС.

С Багери и Фиданом глава российского ведомства обсудил практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирии и ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Отдельно с директором национальной разведки Турции Шойгу обсудил ситуацию в Северной Африке.

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08:48 — 3 января

Главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани убили 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении лично отдал американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство.

На этом фоне парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. Сейчас там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран.

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Источник: Лента.Ру

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