Штаб Трампа назвал «тупым» запрет Twitter на политическую рекламу

31 октября 2019     18
Штаб Трампа назвал «тупым» запрет Twitter на политическую рекламу

В предвыборном штабе президента США Дональда Трампа назвали «очень тупым» решение руководства Twitter о полной запрете политической рекламы в соцсети.

«Twitter только что отвернулся от сотен миллионов долларов потенциальной прибыли, это очень тупое решение их акционеров», – говорится в размещенном в Twitter послании за подписью председателя предвыборного штаба Трампа Брэда Парскейла.

В заявлении указано, что данное решение социальной сети направленно на заглушение голосов консерваторов.

«Twitter знает, что у президента Трампа самая сложная из известных программа действий онлайн», — подчеркнули в штабе Трампа.

31 октября основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что с 22 ноября будет запрещена вся политическая реклама в этой социальной сети. Это решение он объяснил нежеланием, чтобы таргетированная реклама оказывала влияние на политические предпочтения людей.

12 октября агентство Bloomberg сообщило об эсперименте американского сенатора-демократа Элизабер Уоррен с покупкой рекламы в Facebook в поддержку Трампа. Уоррен пришла к выводу, что рекламу в социальной сети не проверяют, а значит это позволяет за большие деньги распространять ложь перед избирателями.

Источник: Газета Известия

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