Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о планах запретить электронные сигареты с вкусовыми добавками. Об этом в воскресенье, 15 сентября, он написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня я объявляю о срочном исполнительном указе, которым запрещается продажа электронных сигарет с вкусовыми добавками», — отметил он.

Уточняется, что правоохранители и Минздрав штата усилят меры против продавцов, которые продают сигареты несовершеннолетним. Также власти штата намерены разработать законопроект, согласно которому будет запрещен маркетинг сигарет среди молодежи.

11 сентября президент США Дональд Трамп провел совещание после сообщений о вспышке заболеваний у любителей вейпов и электронных сигарет. Участниками совещания стали министр здравоохранения Алекс Азар и и.о. директора Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Норман Шарплесс. На обсуждении также присутствует первая леди страны Меланья Трамп.

Глава Белого дома пообещал решить проблему с вейпами и заявил о подготовке «очень жестких» рекомендаций по их распространению.

7 сентября власти США подтвердили смерть пяти человек от вызванных вейпом заболеваний. Симптомы у всех умерших были одинаковые: проблемы с органами дыхания, общее недомогание, лихорадка, головная боль и потеря веса. После этого центры по контролю и профилактике заболеваний США на всякий случай рекомендовали воздержаться от курения любых вейпов.

Спустя два дня чиновники федеральной системы здравоохранения США заявили, что веществом, вызвавшим болезни и смерти американцев, мог быть витамин Е, обычно полезный, но в газообразном состоянии способный составлять новые соединения, не все из которых безобидны.

Источник: Газета Известия