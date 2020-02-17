Штормовой ветер ожидается в Карелии

17 февраля 2020     7
Штормовой ветер ожидается в Карелии

Жителей Карелии предупреждают о надвигающемся шторме. Сильный ветер ожидается в четырех районах республики.

По данным МЧС, ухудшение погоды возможно в южных районах Карелии. Скорость ветра будет достигать 25-27 м/с. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Значительное усиление ветра ожидается в Пудожском, Пряжинском, Прионежском и Олонецком районах. На других территориях порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Ранее Гидрометцентр России предупреждал, что в феврале погода будет характеризоваться резкими скачками. «Температурные качели» спрогнозировали для Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и Чечни.

Источник: Газета Известия

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