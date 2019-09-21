Штурм «Зоны 51» разошелся на мемы

21 сентября 2019     13
Штурм «Зоны 51» разошелся на мемы

Пользователи публикуют мемы о штурме секретной военной базы «Зона 51» в американском штате Невада. Юзеры выкладывают посты в Twitter под хэштегом #Area51storm.

Под тегом на момент написания новости набралось 920 тысяч публикаций. Так, пользователь @PomidorWatsona выложил кадр из российского телесериала «Счастливы вместе», на котором главный герой Геннадий Букин сидит в окружении зеленых пришельцев в костюмах из фольги. Он подписал снимок: «Первые фотографии очевидцев из Зоны 51».

@rusya_martynenk решил сделать отсылку к сериалу «Секретные материалы» и подписал фото с героем Дэвида Духовны Фоксом Малдером: «Штурмовал эту вашу Зону 51 до того, как это стало мейнстримом».

«Боже, приди, забери меня, мне страшно», — пошутила пользовательница @N0urMrad и прикрепила кадр из мультсериала «Симпсоны», где герои штурмуют Зону 51 до начала этого события в реальности.

Один из пользователей выложил фотографию бегущих людей во время штурма военной базы. «1999: появятся летающие машины, 2019:», подписала @__Ugochukwu свой мем.

«Сегодня день, когда мы спасем Нила», — написал @ismkaya и выложил видео, которое набрало 15 тысяч лайков. Пользователь намекнул, что Нил Армстронг — первый человек, ступивший на Луну, — на самом деле был пришельцем.

Ранее сообщалось, что во время штурма «Зоны 51» были задержаны 2 человека. Всего на штурм собралось 75 человек. Они выкрикивали: «Пришельцы», некоторые принесли с собой надувных зеленых инопланетян.

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Источник: Лента.Ру

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