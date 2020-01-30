Шура Кузнецова представит альбом «Пробуждение» в Москве

30 января 2020     19
Шура Кузнецова представит альбом «Пробуждение» в Москве

Исполнительница Шура Кузнецова 20 февраля выступит в московском клубе Crystal Hall. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Певица представит новый альбом «Пробуждение». Вместе с ней с электронным лайвом выступят 12 музыкантов. Также гостей ждет световое шоу от команды PANTERA. Билеты на концерт можно приобрести на сайте.

Отмечается, что артистка работала над новым альбомом в течение двух лет. В записи «Пробуждения» участвовали струнный оркестр, рояль, бас и ударные в экспериментальной обработке саунд-дизайнеров.

Шура Кузнецова — российский музыкант, автор-исполнитель. С 2015 года она выпустила четыре студийных альбома. Среди самых известных ее песен: «Молчи и обнимай меня крепче», «Я, как моя музыка», «Московскому мальчику» и «Воздух». Шура участвовала в проекте «Голос» и первом в России иммерсивном концерте, который прошел в Московском Доме Музыки в 2018 году.

Источник: Лента.Ру

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