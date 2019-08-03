Эд Ширан установил несколько мировых рекордов всех времен

Музыкант Эд Ширан установил мировой рекорд по самому прибыльному, массовому и масштабному турне всех времен. Об этом сообщает The Guardian.

Гастроли, получившие название Divide tour, стартовали в марте 2017 года. Турне Ширана завершится в августе в Великобритании. Ему осталось устроить 12 шоу. К концу гастролей число концертов, проведенных исполнителем, достигнет 255.

Divide tour принес организаторам 736 миллионов долларов. Предыдущий рекорд, установленный группой U2, составлял 735 миллионов. Концерты Ширана посетили более 8,5 миллиона человек в 43 странах. В случае с U2, также установившей предыдущий рекорд по посещаемости шоу, эта цифра составляла 7,3 миллиона.

К концу турне Ширан проведет в нем рекордные 893 дней по сравнению с 760 днями гастролей U2, добавляет BBC News.

В июне Ширан дал концерт в Москве. Артист вышел на сцену в футболке сборной России по футболу, на которой изображен герб страны.

Источник: Лента.Ру