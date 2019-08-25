Экипаж «Союза» начал тренировки по подготовке к перестыковке

25 августа 2019     16
Экипаж «Союза» начал тренировки по подготовке к перестыковке

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» в составе космонавта Александра Скворцова («Роскосмос») и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство) начал тренироваться к подготовке пристыковки к Международной космической станции (МКС). Об этом в воскресенье, 25 августа, пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию NASA.

Экипаж ведет видеосъемку, которую позже отправит на Землю.

Повторная попытка состыковки корабля «Союз МС-14» (с роботом «Федором» на борту) с Международной космической станцией (МКС) состоится 27 августа в 6:12 мск. Планируется, что непилотируемый корабль выполнит вторую попытку пристыковки, но в этот раз к хвостовому узлу служебного модуля «Звезда».

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно.

В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности системы «Курс», когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Экипаж «Союза» начал тренировки по подготовке к перестыковке
Экипаж «Союза» начал тренировки по подготовке к перестыковке

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-13» в составе космонавта Александра Скворцова («Роскосмос») и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское …


Вести Севастополь. События недели 25.08
Вести Севастополь. События недели 25.08.2019

Главные темы программы: – Почему хозяева сгоревшего дома не возвращаются в него годами? И обратят ли внимание на погорельцев из …


Сколько стоит собрать ребёнка в школу в Севастополе
Сколько стоит собрать ребёнка в школу в Севастополе

Через неделю у школьников новый учебный год. Мы узнали, во сколько севастопольской семье в среднем обойдётся всё необходимое для занятий. …


Кремль отреагировал на возможное приглашение России на саммит G7
Кремль отреагировал на возможное приглашение России на саммит G7

Если приглашение посетить следующий саммит «Большой семерки» поступит в адрес России, оно будет рассмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России …


Аксёнов исключил возвращение фестиваля "КаZантип"
Аксёнов исключил возвращение фестиваля "КаZантип"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов исключил возвращение фестиваля электронной музыки “КаZантип” в том виде, в котором он проводился ранее. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты