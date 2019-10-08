Экспертиза установила нанесенные сестрам Хачатурян травмы от отца-тирана

Экспертиза по делу сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве своего отца, показала, что они совершили преступление в целях обороны и не могли контролировать собственные действия. Материалы дела оказались в распоряжении РЕН ТВ во вторник, 8 октября.

В документах говорится, что на протяжении нескольких лет их 57-летний отец совершал над дочерьми насильственные действия сексуального характера, «психологические и физические воздействия», что причиняло девушкам психические страдания.

Специалисты полагают, что у подозреваемых были элементы расстройства личности. Сестры Хачатурян испытывали чувство обиды и подавленное настроение, поскольку не могли забыть эпизоды насилия над ними. При этом постоянные угрозы и издевательства порождали у девушке ощущения «новой опасности».

По словам экспертов, в связи с вышеперечисленным у сестер развилось расстройство непсихотического характера — в таком состоянии они могли нанести вред не только родителю, но и себе. Специалисты пришли к выводу, что действия девушек нельзя расценивать как «последовательные, понятные им самим и окружающим».

Три сестры 17, 18 и 19 лет в июле прошлого года нанесли своему 57-летнему отцу не менее 36 колото-резаных ранений. Мужчина скончался от кровопотери, а девушки были арестованы 2 августа.

В середине июня 2019 года девушкам было предъявлено окончательное обвинение, согласно которому им вменяется пункт «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Следствие уточняет, что поступок сестер был спровоцирован действиями отца. Адвокаты считают, что инцидент был необходимой обороной от насилия и издевательств, продолжавшихся несколько лет. СК подтвердил факт сексуального насилия над сестрами.

Источник: Газета Известия