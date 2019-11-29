Эксперты дали прогноз на бой Емельяненко и Кокляева

Знаменитый боец MMA Александр Емельяненко считается фаворитом предстоящего боя c тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым, но, учитывая весовую категорию, исход поединка может решить один удар, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Накануне поединка, 28 ноября, в Москве прошла процедура взвешивания спортсменов. Кокляев оказался тяжелее соперника примерно на 20 кг: 134,1 кг против 113,6 кг.

Как отметил тренер тяжелоатлета, профессиональный боксер Эдгар Гукасян, Кокляев походит к бою в прекрасной физической подготовке.

«Он спортсмен мирового уровня, прибавляет очень быстро. Мы не витаем в облаках, понимаем, что Емельяненко — фаворит. Но у Михаила есть шанс ударить и сделать это не слабо. В этом весе все может решить один удар», — сказал он.

Схожую точку зрения высказал российский боксер Денис Лебедев.

«Это супертяжелый вес, и тут сюрпризы могут быть всегда. Я оценю шансы как 90 к 10 в пользу Емельяненко. Но ведь 10 — это не один и тем более не ноль. Кокляев может попасть», — указал он.

Сам Емельяненко не согласен, что судьба поединка может решиться одним ударом Кокляева и уверен в своей досрочной победе.

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Один – и дома: сможет ли Кокляев нанести Емельяненко решающий удар

Источник: Газета Известия