Эксперты дали прогноз последствий законопроекта о пользовании e-mail

Многие пользователи Рунета переключатся на мессенджеры, если в России примут законопроект, согласно которому владеть электронной почтой на территории страны смогут только идентифицированные пользователи, рассказал «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.
Ранее 23 июля группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому отправлять и получать корреспонденцию электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Документ подписали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
«Новые нормы приведут к тому, что люди будут еще больше мигрировать в мессенджеры, которые ранее уже проходили то же самое, что сейчас происходит с почтой. За примерами далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить про Telegram. Этот сервис продолжает динамично развиваться, несмотря на блокировку», — сказал Шерман.
В свою очередь, советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов отмечает, что рабочие вопросы пользователи предпочитают решать «солидными» электронными письмами и не готовы отказаться от этого способа связи. Поэтому отток пользователей будет незначительный, считает эксперт.
В то же время законопроект об использовании e-mail лишь идентифицированными пользователями настораживает руководителей почтовых сервисов, которые обязаны заниматься оформлением договоров об идентификации, заключаемых с оператором связи, отметил Салихов.
«В таких условиях под угрозу попадают в первую очередь российские игроки рынка, которые несут дополнительные издержки. Зарубежные сервисы часто не прислушиваются к требованиям российского законодательства. Им проще оплатить штраф и работать дальше», — заключил советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации».
1 июля 2018 года в России вступил в силу свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями, входящими в реестр ОРИ, трафика в течение шести месяцев. По запросу спецслужб эти данные должны быть предоставлены.
Крупные иностранные интернет-компании, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber и Twitter, пока не подпадают под действие антитеррористических законов. На сервисы Google и Microsoft требования также не распространяются.
Источник: Газета Известия
Сейчас читают:
|
Ефимова намерена взять реванш у Кинг на Олимпиаде
Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала свою серебряную медаль в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам …
|
В Севастополе прошла 2-ая отчётная конференция ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина»
За год в социальных сетях и СМИ были размещены более 3000 публикаций о деятельности движения, указах и поручениях президента РФ. 7 апреля …
|
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал украинскому банку «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций «Ощадбанку» за крымские активы «дырку от бублика» вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов. Об …
|
Что нельзя ввозить в Россию – таможенный кодекс ждут изменения
В России упрощен таможенный контроль за ввозимыми товарами. Постановление об изменениях провоза фруктов и других продуктов вступит в силу 19 августа. В глобальном плане ничего не …
|
В Севастополе упал лифт с пассажирами
В доме №12 по улице Парковой с 3 этажа вниз рухнула кабина лифта. В ней находились 3 человека. Двоих врачи …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!