Эксперты дали прогноз последствий законопроекта о пользовании e-mail

Многие пользователи Рунета переключатся на мессенджеры, если в России примут законопроект, согласно которому владеть электронной почтой на территории страны смогут только идентифицированные пользователи, рассказал «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

Ранее 23 июля группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому отправлять и получать корреспонденцию электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Документ подписали председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и его заместители Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

«Новые нормы приведут к тому, что люди будут еще больше мигрировать в мессенджеры, которые ранее уже проходили то же самое, что сейчас происходит с почтой. За примерами далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить про Telegram. Этот сервис продолжает динамично развиваться, несмотря на блокировку», — сказал Шерман.

В свою очередь, советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов отмечает, что рабочие вопросы пользователи предпочитают решать «солидными» электронными письмами и не готовы отказаться от этого способа связи. Поэтому отток пользователей будет незначительный, считает эксперт.

В то же время законопроект об использовании e-mail лишь идентифицированными пользователями настораживает руководителей почтовых сервисов, которые обязаны заниматься оформлением договоров об идентификации, заключаемых с оператором связи, отметил Салихов.

«В таких условиях под угрозу попадают в первую очередь российские игроки рынка, которые несут дополнительные издержки. Зарубежные сервисы часто не прислушиваются к требованиям российского законодательства. Им проще оплатить штраф и работать дальше», — заключил советник председателя правления Ассоциации «Финансовые инновации».

1 июля 2018 года в России вступил в силу свод антитеррористических законов, известный как «пакет Яровой». Правила, в частности, предусматривают хранение компаниями, входящими в реестр ОРИ, трафика в течение шести месяцев. По запросу спецслужб эти данные должны быть предоставлены.

Крупные иностранные интернет-компании, такие как Facebook, WhatsApp, Instagram, Viber и Twitter, пока не подпадают под действие антитеррористических законов. На сервисы Google и Microsoft требования также не распространяются.

Источник: Газета Известия