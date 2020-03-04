Эксперты допустили падение цен на отели в России из-за коронавируса

4 марта 2020     21
Эксперты допустили падение цен на отели в России из-за коронавируса

Цены на проживание в гостиницах крупных российских городов могут снизиться на 50–60% из-за ситуации с коронавирусом. Такой прогноз «Известиям» дали в Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО).

Речь в основном идет об отелях Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Хабаровска, принимавших китайских туристов. Номера в других гостиницах могут подешеветь на 20–30%, рассказал вице-президент ФРиО Вадим Прасов.

Как добавил исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов, гости из КНР составляли около трети всего въездного потока в страну.

По словам руководителя департамента апарт-отелей Becar Asset Management Евгении Гиль, туристический рынок Санкт-Петербурга уже находится на пороге паники. Цены за номер опустились в среднем на 10%.

Кроме того, на Байкале или Дальнем Востоке, где китайских туристов еще больше, сокращение спроса заметнее.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 5 марта.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Для Севастополя и Крыма нормы законодательства о госзакупках могут временно изменить
Для Севастополя и Крыма нормы законодательства о госзакупках могут временно изменить

В Государственную Думу внесен законопроект, предусматривающие особый порядок действия закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для …


Вести Севастополь 4.03.2020
Вести Севастополь 4.03.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Запасы воды в Чернореченском водохранилище увеличиваются. А для удобства потребителей «Водоканал» открыл новый расчётный центр. – …


Россия сократит закупки валюты до минимума
Россия сократит закупки валюты до минимума

Министерство финансов России в марте сократит закупки иностранной валюты до минимума с момента вступления в силу бюджетного правила, то есть …


В Испании поймали провозивших наркотики в мраморе преступников
В Испании поймали провозивших наркотики в мраморе преступников

В Аликанте на юго-востоке Испании задержали группу преступников, провозивших в страну наркотики в мраморных блоках. Об этом сообщает The Guardian. …


Земляная белка одолела смертоносную кобру, защитила детенышей и попала на видео
Земляная белка одолела смертоносную кобру, защитила детенышей и попала на видео

Земляная белка в национальном парке Крюгера в ЮАР храбро отбилась от большой ядовитой кобры, одолела рептилию и защитила своих детенышей. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты