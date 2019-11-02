Эксперты назвали безопасное время использования гаджетов подростками

2 ноября 2019     23
Эксперты назвали безопасное время использования гаджетов подростками

Специалисты РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета назвали максимальное время, которое подросткам можно тратить на компьютер и другие электронные устройства, не причиняя вреда здоровью. Об этом 2 ноября сообщает RT.

Как утверждают специалисты, рекомендованное количество времени, проводимого за электронными гаджетами для школьников и студентов — не более трех часов в день. В противном случае у молодых людей могут наблюдаться физические отклонения, среди которых близорукость, психические и неврологические отклонения и нарушения опорно-двигательного аппарата.

Эксперты также отметили вред использования наушников — это приводит к вероятности возникновения заболеваний органов слуха.

Кроме того, время, проведенное за электронными девайсами напрямую влияет на увеличение массы тела у молодежи, так как школьники и студенты уделяют меньше внимания сну, прогулкам на открытом воздухе и спорту.

В ноябре 2018 года журнал Preventive Medicine Reports опубликовал исследование, согласно которому использование смартфонов, а также просмотр телевизора больше часа в день могут способствовать развитию психических заболеваний у детей младше 18 лет. В ходе исследования родителей спрашивали о поведении детей и времени их нахождения перед экранами смартфонов.

Выяснилось, что у тех, кто использовал электронные устройства более часа в день, фиксировалось снижение самоконтроля, эмоциональная нестабильность, снижение любознательности и повышение отвлекаемости.

Источник: Газета Известия

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