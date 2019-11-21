Эксперты назвали лучшие средства от похмелья

Директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов посоветовал пить больше воды при чрезмерном употреблении алкоголя, так как она является катализатором окисления, иначе организму грозит обезвоживание.

При этом лучшим средством от похмелья эксперт назвал рассол из-под квашеной капусты — в нем содержатся минералы и витамины, которые вымываются во время употребления алкоголя, передает НСН.

«Проветриться и почувствовать себя лучше поможет прогулка на свежем воздухе: приток кислорода освежит вас», — рассказал Тузмухамедов в беседе с «Вечерней Москвой». По его словам, прохладный душ также оказывает благотворное воздействие, поскольку он усиливает циркуляцию крови в коже.

Сомелье предостерег от употребления апельсинового и грейпфрутового соков. В организме алкоголь распадается на уксус, который в малых дозах жизненно важен, но избыток кислот в теле человека нежелателен. Также он напомнил, что алкоголь дает нагрузку на сердце, печень и почки.

Закусывать крепкий алкоголь Тузмухамедов порекомендовал квашенными продуктами, так как в них содержатся ферменты, необходимые для нормальной работы организма.

При этом врач-нарколог Игорь Лазарев рассказал, что избавиться от похмелья можно с помощью минеральной воды, сообщает «Федеральное агентство новостей». Также он порекомендовал употреблять напитки одной группы и не смешивать пиво с водкой или с шампанским.

18 ноября врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что медики считают соленья оптимальной закуской к водке, которая не дает нагрузки на органы пищеварения. При этом маринады, в том числе маринованные огурцы, в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.

Источник: Газета Известия