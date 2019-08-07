Эксперты назвали причину смены командующего силовой операцией в Донбассе

6 августа 2019     14
Эксперты назвали причину смены командующего силовой операцией в Донбассе

Эксперты рассказали, зачем президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего силовой операцией в Донбассе и назначил на этот пост Владимира Кравченко. Об этом 6 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».

По мнению директора Фонда украинской политики Константина Бондаренко, такая смена руководителя обусловлена только кадровыми перестановками, которые проводит новая власть.

«Зеленский сейчас просто меняет всех руководителей, которые достались ему в наследство от предыдущей власти, поэтому я думаю, что в данной ситуации замена абсолютно логична», — отметил он.

Эксперт-международник Украинского центра анализа и менеджмента политики Владимир Воля считает, что в ситуации с Донбассом не нужно ждать изменений, поскольку это только кадровые перестановки, которые ни на что не влияют.

По его мнению, украинский лидер не пытается изменить ситуацию, а только хочет «закрыть своими людьми те или иные должности».

В свою очередь, директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков обратил внимание на то, что в прессе довольно много негативных комментариев в адрес Кравченко. Он высказал мнение, что назначение сыграет роль только ближе к осени, когда может начаться процесс деэскалации в регионе.

Как сообщалось ранее, Владимир Кравченко до 5 августа являлся командующим войсками оперативного командования «Север» сухопутных войск ВСУ. Прежний руководитель операцией в Донбассе Александр Сырский был назначен командующим Сухопутными войсками вооруженных сил страны.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Источник: Газета Известия

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