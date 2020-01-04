Эксперты назвали распространенную ошибку при зарядке смартфона

4 января 2020     39
Эксперты назвали распространенную ошибку при зарядке смартфона

Телефон, который уже набрал 100%, нельзя долго оставлять на зарядке, это сокращает ресурс аккумулятора. Об этом рассказал директор BatterieIngenieure Доминик Шульте, слова которого приводит Business Insider.

Он отметил, что лучше всего заряжать гаджет утром.

По его словам, при зарядке на уровне 30–50% ресурс батареи телефона снижается медленнее. И надо помнить, что все литий-аккумуляторы подвержены изменению химического состава и портятся со временем.

В сентябре изданием Business Insider был составлен рейтинг лучших смартфонов.

Источник: Газета Известия

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