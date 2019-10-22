Эксперты назвали эффективные способы борьбы с синдромом смены часового пояса

Авиапассажиры могут помочь себе справиться с джетлагом — синдромом смены часового пояса, сообщает издание New Zealand Herald со ссылкой на исследование крупной австралийской авиакомпании.

Для выяснения основных причин возникновения джетлага сотрудники авиакомпании Qantas опросили более 500 пассажиров дальнемагистральных рейсов. Полученные данные были проанализированы вместе с учеными из Сиднейского университета.

По результатам исследования эксперты выяснили, что основным фактором возникновения синдрома смены часового пояса является неправильное поведение самих пассажиров.

Прежде всего, ученые рекомендуют спать во время полета, причем, выбрать место лучше всего у окна и на той же стороне воздушного судна, на которой человек спит в кровати – справа или слева. Кроме того, специалист по исследованию сна доктор Бреус рассказал, что справиться с джетлагом поможет трехчасовой сон сразу после того, как вы приедете в новое место.

Умеренная физическая активность также поможет сгладить неприятные симптомы. Необходимо синхронизировать час тренировки в месте отправления со временем в пункте назначения. Лучше всего провести тренировку на открытом воздухе. Таким образом, нервные клетки мозга анализируют поступающее количество света, в результате чего в определенное время суток вырабатывается гормон сна мелатонин.

Кроме этого, эксперты рекомендуют избегать употребления алкоголя и кофе во время полета, так как эти напитки обезвоживают организм. В любом случае, в самолете и после полета необходимо пить больше воды, чем обычно.

На уменьшение симптомов джетлага влияет и выбор комфортной одежды. Лучше всего выбирать хлопковые ткани, а некоторые пассажиры и вовсе заходят в салон самолета в пижаме.

Справиться с джетлагом поможет изменение времени приема пищи. Специалисты советуют за несколько дней до путешествия сдвинуть его на время страны прилета. Так организму будет проще адаптироваться.

В ноябре 2018 года ученые рассказали о вреде долгого сна в выходные, так как это может привести к проблемам со здоровьем. В данном случае речь идет о социальном джетлаге, который характеризуется как разбалансировка между биологическими часами человека и распорядком дня, принятым в обществе.

Источник: Газета Известия