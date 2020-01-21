Эксперты оценили профессиональные качества будущего генпрокурора Краснова

21 января 2020     18
Эксперты оценили профессиональные качества будущего генпрокурора Краснова

Адвокаты, работавшие с замглавы Следственного комитета Игорем Красновым, кандидатура которого на должность генпрокурора была внесена президентом России Владимиром Путиным, рассказали «Известиям» о его профессиональных качествах.

По словам президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко, Краснов известен как жесткий и бескомпромиссный профессионал, с большим уважением относящийся к закону, нежели к начальству.

Адвокат Ольга Михайлова отметила, что Краснов — достойная кандидатура на пост генпрокурора. По ее словам, он опытный следователь, и благодаря ему были задержаны виновные в гибели политика Бориса Немцова.

По словам главы правозащитного центра «Агора» Павла Чикова, десятилетней давности зачистка Москвы от неонацистского вооруженного подполья, на котором были десятки убийств — это также во многом результат профессиональной работы Игоря Краснова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Надзор под следствием: что изменит в работе Генпрокуратуры замглавы СК

Источник: Газета Известия

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