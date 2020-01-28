Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

28 января 2020     6
Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10-12%, а шоколад и вафли — на 5-7%. Об этом сообщил Аналитический центр при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

Помимо мяса, молока, шоколада и вафель ожидается подорожание гречки на 5-6%. Замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина отметила, что причиной подорожания мяса, молока и молочной продукции стало повышение цен на сырье, также на газ, электричество и другие услуги, необходимые для производства.

Кроме того, подорожание молочной продукции будет связано еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». Гречка может подорожать в связи с сокращением площади для посевов.

Павлюшина напомнила, что повышения цен также связаны с ситуацией вокруг пальмового масла. За последние полгода биржевые цены на него в мире выросли на 40%. Столь резкий скачок связан с повышением спроса на это сырье в энергетической и автомобильной промышленности. Предложение для пищепрома сокращается, что увеличивает стоимость сырья. Плюс к этому с 1 октября прошлого года в России НДС на пальмовое масло был повышен с 10 до 20%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Источник: Газета Известия

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