Эксперты предрекли США поражение в войне с Китаем

20 августа 2019     17
Эксперты предрекли США поражение в войне с Китаем

Специалисты Центра изучений США Сиднейского университета в Австралии 19 августа заявили, что Соединенные Штаты не смогут противостоять Китаю в случае войны.

По их словам, Вашингтон потерял свое превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе, и оборонная стратегия США на этом участке находится в упадке.

При этом специалисты отметили, что руководству американской армии при борьбе с подобными проблемами мешает «устаревший сверхдержавный склад мышления внешнеполитических элит».

Помимо этого эксперты напомнили, что американский оборонный бюджет сильно страдает от непредсказуемости финансирования, поэтому у него нет возможности увеличивать численность армии и пополнять запасы вооружений.

Также, по их словам, военные операции на Ближнем Востоке сильно истощают денежные запасы Вашингтона, которые можно было бы потратить на подготовку страны к военным конфликтам с другими сверхдержавами.

Поэтому специалисты призвали США и их союзников, включая Австралию и Японию, пересмотреть военные бюджеты для противостояния Китаю.

7 августа сообщалось, что американские СМИ предрекли проигрыш США в реальной войне с Россией и Китаем. Автор соответствующего материала в The New York Times Тимоти Уолтон в этой связи призвал конгресс одобрить финансирование новых военных разработок и модернизировать уже существующее оружие.

Источник: Газета Известия

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