Эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении

В преддверии дня русского языка, эксперты рассказали, как избавиться от мата в общении. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Так, по словам педагога-консультанта по этикету и деловому протоколу Татьяны Николаевой, нецензурную лексику легко заменить синонимами. Она отметила, что употребление мата всего лишь привычка, которую можно побороть.

«Эти самые матерные слова, надо написать их себе в столбик и подобрать к каждому цензурную замену и употреблять именно это, когда очень хочется сказать нецензурно», — рассказала она.

С ее мнением согласился и профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Владимир Карасик, который заявил о недопустимости употребления нецензурных слов.

«Я хотел бы привести вам высказывание Цицерона, который говорил, что самое главное в любом общении – это уместность», — отметил он.

Источник: Газета Известия