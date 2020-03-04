Эксперты рассказали об убытках итальянской туротрасли на фоне коронавируса

4 марта 2020     9
Эксперты рассказали об убытках итальянской туротрасли на фоне коронавируса

На фоне распространения коронавируса убытки туристической отрасли Италии с 1 марта по 31 мая 2020 года составят около €7,4 млрд. Такие данные привел президент национальной конфедерации предпринимателей, работающих в области турбизнеса, (Confturismo-Confcommercio) Лука Патане в среду, 4 марта.

Общее число туристов, как зарубежных, так и внутренних, по подсчетам экспертов, упадет на 31,5 млн человек, передает «РИА Новости».

По словам Патане, эту ситуацию можно назвать расплатой за информацию, распространившуюся в медиа. Она значительно опаснее самого вируса, считает он.

«Нас рассматривают в качестве распространителей болезни и поэтому боятся и держатся от нас подальше», — отметил он. По словам лидера ассоциации, необходимо на правительственном уровне принять меры, которые прекращают блокировку въезда иностранных туристов в Италию и выезда итальянских путешественников в другие страны.

Президент итальянской федерации предпринимателей гостиничного бизнеса и туризма Federalberghi Бернабо Бокка рассказал «РИА Новости», что на фоне распространения коронавируса отменяются 70-80% бронирований гостиниц.

2 марта посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что россияне, отказавшиеся от поездок в страну в марте – апреле – мае на фоне распространения коронавируса, получат новые визы сроком действия в один год.

27 февраля российские туроператоры прекратили продавать туры в Италию после соответствующих рекомендаций Ростуризма.

2 марта стало известно, что количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человек. Страна лидирует по числу заболевших в Европе.

В десятках городов страны введены особые карантинные меры из-за распространения в стране коронавируса. В Ломбардии, Венето и Пьемонте закрыты все учебные заведения, театры, музеи, отменены спортивные, культурные, религиозные мероприятия. Театр Ла Скала (Милан) приостановил постановки, Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В Феодосии дамы и девицы показали свои таланты
В Феодосии дамы и девицы показали свои таланты

Лазурь небес и ослепительное весеннее солнце – таким был первый день весны в Феодосии. Наступление весны, проводы Масленицы, Прощеное воскресенье. …


Убийца получил срок через 9 лет после совершения преступления
Убийца получил срок через 9 лет после совершения преступления

Кировский районный суд привлек к ответственности участника преступления девятилетней давности. Суд вынес приговор мужчине, совершившему преступление в 2011 году. Осужденный, …


Учитель на спор стал интернет-звездой
Учитель на спор стал интернет-звездой

Школьный учитель из США по имени Брэндон Хоулмен (Brandon Holeman) начал публиковать видео в соцсети TikTok, чтобы доказать ученикам, что …


Медсестра весом 210 килограммов похудела вдвое после поездки в парк Disney
Медсестра весом 210 килограммов похудела вдвое после поездки в парк Disney

Шотландская медсестра похудела вдвое после неудачной поездки в Disney World, где ее не пускали на аттракционы из-за избыточного веса. Об …


Зеленский представил кандидатуру нового премьера
Зеленский представил кандидатуру нового премьера

Президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность нового премьер-министра. Трансляция заседания доступна на сайте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты