Эксперты рассказали о проблеме-лидере в сфере ЖКХ

Состояние жилых домов и недостатки в работе УК стали волновать россиян больше, чем цены на коммунальные услуги и ошибки в платежках.

Такие выводы по итогам 2019-го сделали в НП «ЖКХ Контроль», собирающем жалобы граждан онлайн и в своих приемных по всей стране.

Проблемы с содержанием домов вышли на первое место в прошлом году, рассказали «Известиям» в организации. Так, в первых двух кварталах 2019 года эти обращения сохраняли лидерство по доле — примерно 15% от общего объема.

Но с III квартала россиян стало больше волновать неудовлетворительное качество содержания и ремонта домов. По итогам прошлого года доля таких жалоб составила около 19%, заняв первое место.

В целом жалобы на управление домами и взаимоотношения с УК, состояние и ремонт домов составляют треть от всех обращений. В год организация в общей сложности получает около 40 тыс. жалоб.

По словам экспертов, в числе главных причин появления нового лидера — нехватка средств УК на текущий ремонт и противоречивость регулирующего сферу ЖКХ законодательства.

Подробнее — в материале «Известий»:

Ремонтные заботы: в сфере ЖКХ сменилась проблема-лидер

Источник: Газета Известия