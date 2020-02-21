Эксперты спрогнозировали исход боя Уайлдер—Фьюри

Мнения экспертов разделились относительно победителя боя между американцем Деонтеем Уайлдером и британо-ирландским спортсменом Тайсоном Фьюри, который пройдет в Лас-Вегасе в предстоящий уикенд.

«На мой взгляд, в этой встрече Фьюри должен победить Уайлдера», — сказал «Известиям» промоутер Владимир Хрюнов, подчеркнув, что фаворит боя находится в хорошей форме.

В свою очередь, российский боксер Григорий Дрозд считает, что победит Уайлдер. По его мнению, американец выглядел уверенно в своих предыдущих поединках, в то время как Фьюри в последнее время был «немного невнятным».

Тем не менее Дрозд отметил, что в супертяжелом весе возможен любой исход.

«По Фьюри сложно попасть, но если Уайлдер это сделает, концовка всем примерно известна», — подытожил эксперт.

23 февраля в 7:00 мск РЕН ТВ проведет прямую трансляцию поединка.

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Источник: Газета Известия