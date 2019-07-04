Эксперт допустил сбой транзита российского газа через Украину

Существует большой риск срыва переговоров по новым контрактам на поставку и транзит российского газа через Украину, рассказал «Известиям» замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее 4 июля глава газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине заявил, что Киев ожидает перебои в транзите российского газа. Он уточнил, что речь идет о начале 2020 года. При этом он подчеркнул, что украинская компания готова к открытым переговорам с Москвой.

«Сбой транзита предстоящей зимой — это вероятный сценарий, хотя это, очевидно, не в интересах Украины», — сказал Гривач.

В то же время Киев могут использовать для того, чтобы обвинить Россию в ненадежности и заставить европейцев покупать американский сжиженный природный газ (СПГ) по более высокой цене, заключил эксперт.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

28 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская компания не получала от «Нафтогаза» официального предложения о возможности проведения своповых (обменных) операций в случае, если сторонам не удастся договориться по условиям нового контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.

18 июня сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подготовила предложение для «Газпрома» на случай, если не удастся договориться о транзите.

Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. При этом действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года, а стороны до сих пор не подписали нового соглашения. Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

Источник: Газета Известия