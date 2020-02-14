Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала КНР

14 февраля 2020     18
Эксперт из США рассказал о перспективах роста ядерного арсенала КНР

Китай может догнать Россию и США по количеству оговоренных договоров о стратегических наступательных вооружениях 1550 боеголовок к 2025 году. Такое мнение выразил вице-президент аналитической компании Vision Centric Inc Джеймс Хоув.

Выступая на конференции по ядерному сдерживания 13 февраля Хоув заявил, что главные неизвестные — это сколько носителей стратегического ядерного оружия Китай фактически развернет и все ли они будут оснащены ядерными боеголовками.

По расчетам эксперта, к 2025 году у КНР будет минимум 1382, а максимум — 2058 ядерных боеголовок. Однако судить о размере потенциала Китая сложно из-за отсутствия информации. При этом ранее сбор и анализ данной информации в число приоритетов не входил, пишет «РИА Новости».

Хоув напомнил, что в открытых источниках есть официальные данные, что Китай располагает 180-260 единицами ядерного оружия. Цифра не меняется уже 30 лет. Неофициальные оценки приводят цифры от 1500 до более чем 3 тыс. единиц, а к 2035 году эта цифра может составить до 5 тыс. боеголовок.

4 февраля американское военное ведомство сообщило, что ВМС США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» противников, в том числе России.

Отмечалось, что баллистические ракеты Trident с маломощными ядерными боеголовками W76-2 размещены на подлодке «Теннеси».

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о тревожности из-за действий США. По его словам, таким образом Вашингтон понижает порог применения ядерного оружия и готовится к победе в ядерной войне

Источник: Газета Известия

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