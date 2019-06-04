Эксперт назвал лучший напиток для утоления жажды в жару

Яблочный сок, разбавленный водой в два раза, является лучшим напитком для утоления жажды в жару, рассказала в интервью «Российской газете» во вторник, 4 июня, руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич.

Согласно последним исследованиям, подобный напиток не только спасает от жажды, но и хорошо восстанавливает баланс солей в организме. Как отмечает эксперт, важным является содержание в нем калия — основного элемента, отвечающего за водно-солевой баланс.

«Соки все-таки больше еда, чем питье. Если воду можно пить в жару в неограниченных количествах, то сок стоит ограничивать», — сообщила Хомич.

По ее словам, диетологи советуют употреблять от одного до трех стаканов в сутки, лучше всего кислые соки, например грейпфрутовый, апельсиновый, а также ягодные морсы. Органические кислоты, которые в них содержатся, способствуют поддержанию в организме кислотного баланса.

Кроме того, весьма полезны овощные соки — у них богатый состав микроэлементов, а сахара меньше, чем у фруктовых, добавила Хомич.

Ранее в мае американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.

Источник: Газета Известия