Эксперт назвал Украину куском СССР

Украинский политтехнолог Сергей Гайдай назвал главную задачу президента Украины Владимира Зеленского, а также прокомментировал статус страны на данный момент. Об этом 14 июля сообщило издание «Главред».

По его словам, Зеленскому необходимо построить новое государство.

«Учредить новое государство с новой Конституцией, с новым социальным договором, с новой инфраструктурой, с новыми городами, да, с другой железной дорогой», — заявил он.

Также, по его мнению, для построения новой страны, украинскому лидеру надо разработать план и посадить в тюрьму всех связанных с криминалом людей.

Помимо этого Гайдай отметил, что до сих пор Украина не учреждена как государство.

«Это отрезанный кусок Советского Союза, в котором советские железные дороги, советские города, советские области, поделенные советским руководством», — заключил политтехнолог.

13 июля сообщалось, что Зеленский впервые в качестве президента Украины посетил контрольно-пропускной пункт «Чонгар» на границе с Крымом.

Источник: Газета Известия