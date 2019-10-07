Эксперт назвал условие для роста цен на нефть до 100$ за баррель

Мировые цены на нефть с высокой вероятностью вернутся к 100$ за баррель, если США не смогут удержать темпы «сланцевой добычи», — рассказал «Известиям» генеральный директор АО «НафтаГаз» Ислам Назаралиев.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак в интервью Reuters дал прогноз, согласно которому в долгосрочной перспективе цены на нефть останутся вблизи отметки в $50 за баррель.

«По имеющимся данным, в США наблюдается быстрое истощение запасов сланца. При таком развитии событий рынок нефти станет полностью контролируемым ОПЕК. Глобальность такого процесса повлияет на мировую добычу нефти и её экспорт в Штаты», — заявил Назаргалиев.

В тоже время в краткосрочной перспективе ожидать скачок нефтяных котировок до 100$ за баррель не приходится, признал эксперт. В связи с развитием нефтедобычи в США цены на нефть во многих странах останутся на уровне 55$-65$ за баррель.

За восемь лет нефтедобыча в Штатах выросла с 6 млн баррелей до 12 млн баррелей в сутки, отметил гендиректор АО «НафтаГаз».

Ранее, 4 октября, Минфин подсчитал ущерб в случае падения цены на нефть марки Urals менее $10 за баррель, передает НСН. Если же такая цена будет держаться 10 лет, ущерб составит около 70% годового ВВП. Однако эксперты называют такой сценарий маловероятным.

Источник: Газета Известия